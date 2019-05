Finale play-offs lonkt voor RKC Waalwijk: 'Ik heb er een goed gevoel bij'

RKC had het zichzelf woensdag voor de return in Rotterdam veel makkelijker kunnen maken. De Waalwijkse ploeg had - met name voor rust - meer moeten scoren.

"We hebben genoeg kansen gehad, maar waren ietwat slordig in de eindfase", zegt RKC-spits Mario Bilate. "Ikzelf ook, ja. En daarin doen we onszelf tekort. Maar we moeten ons niet focussen op de kansen die we hebben we gemist, maar op het resultaat dat is neergezet."

Comfortabele uitslag

Woensdag is de return in Rotterdam en kan RKC de finale bereiken. Als RKC zo speelt als zondag en Excelsior zo zwak is, moet dat lukken. De ploeg zal de 2-1 met hand en tand moeten verdedigen. "Ik weet niet of het genoeg is", zegt RKC-speler Melle Meulensteen. "Ik kan dat niet zeggen, maar het zou wel mooi zijn."

Trainer Fred Grim is wat stelliger. "Het is in ieder geval een comfortabele uitslag", zegt hij. "We zullen daar ook moeten voetballen, het spel spelen wat we graag willen en de goals maken. Dan heb ik ik er een goed gevoel bij."



"De eerste stap is gezet, dat is waar. We hebben er veel vertrouwen uit geput en we zullen het daar woensdag moeten laten zien. We moeten spelen zoals we vandaag hebben gedaan", zo besluit Bilate.