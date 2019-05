'Het uitgangspunt is ronduit slecht', zegt trainer van TOP Oss na verlies tegen Sparta

"Het uitgangspunt is ronduit slecht." Klaas Wels, trainer van TOP Oss, draaide er zondagavond niet omheen. Zijn ploeg verloor in de play-offs met 0-2 van Sparta Rotterdam.

Het resultaat viel vies tegen. De Ossenaren draaiden een uitstekend seizoen in de Eerste Divisie en hopen op een stunt in de play-offs. Uiteraard kan er nog van alles gebeuren, woensdag in Rotterdam. Maar wat Wels zegt klopt, het ziet er niet goed uit voor TOP na de eerste wedstrijd in de nacompetitie.

LEES OOK: Effectief Sparta blaast eredivisiesprookje TOP Oss zo goed als uit

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

"Onze jongens hebben zeker geen wanprestatie geleverd", zegt Wels. "Wij waren vandaag aan de bal onvoldoende in staat het verschil te maken. We deden veel dingen in een te laag tempo. Hoe dat komt? Dat kan met van alles te maken hebben. Druk? Dat geloof ik niet. Het is alleen maar mooi om zo'n wedstrijd te spelen. Het kan met vermoeidheid te maken hebben of met de tegenstander. Daarnaast zat het scoreverloop wat tegen. Daardoor ging er misschien wat vertrouwen weg uit de ploeg."

Volle bak

TOP Oss speelde tegen Sparta in een zo goed als volledig uitverkocht stadion. Bijzonder voor de kleine Brabantse club. Alleen in 2006, toen TOP play-offwedstrijden tegen NAC speelde, was het nog drukker. Voor de wedstrijd hadden de fanatieke fans een mooie sfeeractie. Trainer Wels en assistent (tevens clubicoon) Marcel van der Sloot waren afgebeeld als leden van De Bende van Oss.

Bekijk de beelden van de sfeeractie in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Wels over de sfeeractie: "De fans hebben daar veel moeite in gestoken. Ik vind het een geweldig eerbetoon. De club leeft echt dit seizoen. Er is een goed wij-gevoel, al heeft dat vandaag helaas niet geleid tot een goed resultaat tegen Sparta."