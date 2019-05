Zijspancrosser Etienne Bax pakt leiding in WK-stand na zege in GP Oekraïne

Bax was in vorm in Kiev en won samen met zijn bakkenist Kaspars Stupelis beide manches. In beide heats had het tweetal een sterke start en reden ze strak naar de overwinning.

Het betekende, na de GP in Oldebroek, de tweede eindzege dit seizoen. In de tussenstand om het wereldkampioenschap namen ze de leiding weer over van Vanluchene/Van den Bogaart. Het gat bedraagt zes punten.