De straten staan blank in Gemert door de regen. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)

Huizen en straten staan blank na wolkbreuk in Gemert

Een wolkbreuk heeft zondagavond voor problemen gezorgd in Gemert. Twintig tot dertig huizen stonden blank vanwege hevige regenval. Sommige bewoners probeerden het water tegen te houden met planken.

In het centrum van Gemert veranderden meerdere straten in een rivier. Het ging onder meer om de Vondellaan, de Molenstraat en de Komweg. Sommige auto's kwamen vast te zitten.



Toiletten

Ook stroomden toiletten en wasbakken over. Het water liep bij verschillende huizen de kelders in. De brandweer moest eraan te pas komen om het water weg te pompen. Rond een uur of tien begon het minder hard te regenen.