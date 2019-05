'NAC Breda moet zo snel mogelijk weer terug naar de eredivisie, maar deze keer duurzaam'

Luuc Eisenga kent het klappen van de zweep. Nadat de geboren Fries (Franeker, 1972) jarenlang werkzaam was in de wielerwereld, gaf hij als algemeen directeur tussen februari 2016 en december 2018 leiding aan SC Heerenveen.

Rust, passie en goed voetbal

De nieuwe directeur van NAC is er eentje die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Zo wil hij de van hogerhand verkregen opdracht, NAC duurzaam terugbrengen naar de eredivisie, bewerkstelligen.

"We moeten met z'n allen iets moeten bereiken", zegt Eisenga. "Ik zou het ons allemaal gunnen als we weer een stabiele eredivisionist worden. Eentje met bestuurlijke rust en waar op het veld inzet, strijd, passie en goed voetbal te zien is."

Perikelen rondom overname NAC

Eisenga noemt hier alle zaken waar het de laatste tijd natuurlijk aan ontbroken heeft bij de Bredase club. NAC is dan ook niet voor niets gedegradeerd. Die degradatie zag ook Eisenga mijlenver aankomen. Toch besloot hij om bij de geel-zwarten te solliciteren.

Wat hij waarschijnlijk op dat moment niet zag aankomen, is dat er een groep zou opstaan die de club wil overnemen en een bod deed op de aandelen. Bij monde van Eisenga geeft NAC voor het eerst toe dat er overnameperikelen spelen. "Ik heb al een keer met wat mensen geluncht en gesproken. Dat waren prima gesprekken, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het ook iets gaat worden."

Categorie Broedende kip

De kersverse directeur van NAC heeft nog een aantal dossiers die hij moet 'managen'. Zo is er de mogelijke aankoop van het stadion, waardoor de huisvestingslasten naar beneden kunnen. De club is daar nog altijd over in gesprek met eigenaar gemeente Breda. Eisenga is inmiddels ook al een keer aangeschoven. "Dat is categorie broedende kip", zegt Eisenga hierover. "Maar de gesprekken lopen goed en zijn constructief. Door de degradatie wordt de urgentie wel groter."

Een nieuwe hoofdsponsor is ook urgent, want CM stopt er na dit seizoen mee. NAC is met een aantal partijen in gesprek. "De gesprekken lopen, maar er staat nog geen handtekening op papier."

NAC op zaterdagavond?

Door de degradatie raakt de Bredase club ook het beroemde Avondje NAC op zaterdagavond kwijt. In de Keuken Kampioen Divisie zijn namelijk vooral vrijdag, maar soms ook maandag de vaste speeldagen. Eisenga gaat het aankaarten bij de KNVB.

"We zullen een verzoek gaan neerleggen bij de KNVB dat we een aantal wedstrijden op zaterdagavond mogen spelen", zegt de directeur van de Bredase ploeg. "We moeten dat in ieder geval proberen. De kans is klein, maar we zijn het verplicht aan onze supporters om de vraag daar neer te leggen. Vragen, pushen en proberen te overtuigen."