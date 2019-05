Examenperiode niet druk genoeg? Robin (16) doet er een vooropleiding naast

Robin (16) is helemaal in haar element in het theater. (Foto: Danielle von Stockhausen)

Een pittige opgave. Dat zorgde ervoor dat ze niet alleen moest studeren voor haar examens, maar tegelijkertijd ook de teksten voor haar eindvoorstelling. Een goede planning was cruciaal, want op zaterdagen had ze dus geen tijd om te leren. "Dat was lastig, maar aan de andere kant ook leuke afleiding." Iedere vrijdagavond hield ze vrij om voor haar vooropleiding te leren. Dat ging haar gelukkig goed af. "Ik ben helemaal niet goed met leren, maar in teksten ben ik dan weer heel goed."

Confronterend en leerzaam

In het eerste blok van de vooropleiding van MusicalAllFactory in Tilburg werd ze voorbereid op de audities voor de vervolgopleiding. Dat was een confronterende periode, legt ze uit. "Best wel kwetsbaar als je daar in je eentje staat te zingen en iedereen kijkt. Ook mensen die al heel veel hebben gedaan." Dat blok sloot ze af met een proefauditie. Een zenuwslopende, maar vooral ook leerzame dag. "Je leert heel veel van zo’n dag, ook door naar andere te kijken en hun feedback te horen."

Nu zit ze in het tweede blok, waarin de leerlingen naar een eindvoorstelling toewerken. Dit jaar is dat een eigen versie van de musical Frozen. De docenten kijken het hele jaar hoe iedereen zich ontwikkelt en uiteindelijk verdelen zij de rollen. Of ze blij is met haar rol als kleine Elsa? "Ja, ik vind het heel leuk!", reageert ze enthousiast.

Opluchting

De eindexamens zitten er nu op voor de vmbo'ster. Maandag maakte ze haar laatste examen: maatschappijkunde. Inmiddels straalt ze vooral opluchting en blijdschap uit, maar dat was begin dit jaar wel anders. "Ik heb ook wel echt avonden moeten huilen. Op een gegeven moment verlies je het overzicht even. Ik had ook nog pfeiffer en ik wist even niet meer wat ik moest doen." Toch wist ze haar hoofd koel te houden en ze heeft een goed gevoel over haar gemaakte examens.

Nu is het dus vooral tijd voor ontspanning en focust ze zich volledig op de eindvoorstelling. "Ik ga heel veel aan mijn vooropleiding werken en heel veel leuke dingen doen met vriendinnen." Na de zomer start Robin aan de Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag en daarna hoopt ze door te stromen naar de hbo-opleiding van Fontys.