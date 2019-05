Raadsel riool Vught lijkt opgelost, flinke verstopping in hoofdriool zorgde voor problemen

In de wijk Klein Brabant in Vught rijden tankwagens af en aan om het riool te legen. (Foto Twitter @Vught

De gemeente Vught denkt de oorzaak van het probleem in het riool te hebben gevonden. Dat laat de gemeente maandag om halfvier weten. Sinds donderdag stroomde door onverklaarbare oorzaak een grote hoeveelheid water in het riool waardoor het water bij de mensen thuis langzamer wegliep dan normaal. Volgens de gemeente zat er in het hoofdriool een flinke verstopping die de problemen in de wijk Klein Brabant veroorzaakte.

Sinds donderdag reden tankwagens af en aan om het vuile water af te voeren en te voorkomen dat het riool overstroomde. Het water is maandagmiddag volgens de gemeente flink aan het zakken. Dinsdagochtend kan de gemeente met zekerheid zeggen of het probleem is opgelost en of alles dus weer normaal functioneert.

Tot en met maandag voerden zo’n honderdvijftig tankwagens ongeveer drieduizend kuub rioolwater, dat is drie miljoen liter, af. Ook maandag waren zo'n tien tankwagens nog bezig het riool in de wijk Klein Brabant, een deel van De Baarzen, leeg te pompen. De ene wagen kan acht kuub water per keer afvoeren, de andere zelfs 35 kuub. Zo werd dus voorkomen dat het rioolwater naar boven komt.

Ook stankoverlast

Behalve dat wijkbewoners merkten dat het water bij hen thuis minder snel wegliep dan normaal, konden ze volgens een woordvoerder van de gemeente Vught ook last hebben van stankoverlast. De wasmachine en de vaatwasser konden mensen volgens haar gewoon gebruiken. Hoeveel huishoudens last hadden van de problemen met het riool, kon ze niet zeggen.

De regenbuien van zondag zorgden volgens de woordvoerder niet voor extra overlast.