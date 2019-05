Raadsel riool Vught opgelost, doekjes en vet zorgden voor flinke verstopping

In de wijk Klein Brabant in Vught rijden tankwagens af en aan om het riool te legen. (Foto Twitter @Vught

VUGHT -

De gemeente Vught heeft de oorzaak van het probleem in het riool in de wijk Klein Brabant gevonden. Doekjes en vet zorgden voor een 'flinke verstopping' in het hoofdriool. Sinds donderdag stroomde door onverklaarbare oorzaak een grote hoeveelheid water in het riool waardoor het water bij de mensen thuis langzamer wegliep dan normaal. Volgens de gemeente kwam dat dus door de verstopping in het hoofdriool waardoor het vuile water een andere uitweg zocht.