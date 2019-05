Vrouw (19) zwaar mishandeld in drukke winkelstraat in Eindhoven, twee verdachten aangehouden

EINDHOVEN -

Een vrouw van 19 uit Eindhoven is zondag op klaarlichte dag in het centrum van die stad zwaar mishandeld door twee mannen. Ze werd meerdere keren in haar gezicht geslagen. Dit gebeurde terwijl ze aan het winkelen was op de Demer, een drukke winkelstraat. Voor de mishandeling zijn twee verdachten van 20 en 22 jaar uit Eindhoven aangehouden.