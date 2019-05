Wie dumpte drugsafval in waterwingebied Tilburg? Politie zoekt mensen die meer weten

De Pompstationweg is een stille straat die weinig wordt gebruikt. Toch hoopt de politie dat er mensen zijn die iets kunnen vertellen over de dumping. Het afval werd gedumpt op donderdag 4 april, waarschijnlijk tussen elf uur 's ochtends en vier uur 's middags.

Kans op herhaling groot

De afvalberg in het natuurgebied bestond onder meer uit tientallen vuilniszakken, jerrycans en ander productiemateriaal. Door de drugsdumping was de bodem zo ernstig vervuild, dat de grond voor duizenden euro's moest worden uitgegraven. "Het is het grootste belang dat we de daders snel vinden", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in Bureau Brabant. "We zijn bang dat het niet bij deze dumping blijft."