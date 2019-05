NXP stopt deels met leveren van producten aan Huawei, geen gevolgen voor werkgelegenheid

NXP in Eindhoven. Archieffoto: High Tech Campus.

De Eindhovense chipfabrikant NXP gaat bepaalde producten niet meer leveren aan Huawei. Het gaat om producten die onder de Amerikaanse sanctiemaatregelen tegen het Chinese bedrijf vallen. Volgens een woordvoerder zijn er geen gevolgen voor de werkgelegenheid in Eindhoven.

"Wereldwijd hebben we bijna 30.000 klanten. Onze chips zitten op auto's, op bankkaarten en allerlei andere producten. Dat we minder aan Huawei leveren heeft dus geen gevolgen."

Het bedrijf heel wel een slecht eerste kwartaal achter de rug. "Dat komt door de onrust in de wereld en bijvoorbeeld de gedaalde vraag vanuit sommige landen. We moeten wel op de kosten letten, maar gaan niet in banen snijden", zegt een woordvoerder.

LEES OOK: Miljardenovername NXP weer in beeld: Trump en Xi Jinping spreken over chipmaker

De Amerikaanse regering verdenkt Huawei van spionage via telefoons. Het Chinese techbedrijf staat op de zwarte lijst. Daarom lieten ook andere chipbedrijven als Intel en Qualcomm al weten de leveringen te staken. De bedrijven willen geen risico lopen om juridisch vervolgd te worden.

Gebruikers van een Huawei-telefoon hoeven zich nog geen zorgen te maken, voor hen verandert er niets.