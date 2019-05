Inval bij veevoederbedrijf in Baarle-Nassau, dieren werden ziek van afvalwater in veevoer

Volgens een politiewoordvoerder is er bewust afvalwater aan het vloeibare varkensvoer toegevoegd. "Dieren zijn er ziek van geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de volksgezondheid in gevaar is gekomen", aldus de woordvoerder.

Het bedrijf wordt beschuldigd van 'financieel gewin', omdat het afvalwater op een andere manier afgevoerd had moeten worden. De productie van het veevoer is stilgelegd. Inmiddels zijn de boekhouding en vier vrachtwagens in beslag genomen. Ook zijn er door de politie laptops meegenomen.

Tienduizenden euro's

Agenten zijn net over de Belgische grens ook het huis van een directielid binnengevallen. Daar zijn twee dure auto's in beslag genomen. In het huis zijn enkele tienduizenden euro's cash geld gevonden. Op een andere plek worden ook twee huizen van medeverdachten doorzocht. Welke plaatsen dit zijn, is niet bekendgemaakt.

De politie zal onderzoeken of en wat er is gefinancierd met het witgewassen geld. Zo is de eigenaar van Hendriks Group ook de eigenaar van het plaatselijk bekende restaurant Den Engel.

De medewerkers van het bedrijf zitten in de kantine en worden als getuigen gehoord. “Dat er iets mis is, is duidelijk. Je legt niet zomaar een bedrijf stil”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Het veevoederbedrijf zou ook niet volgens richtlijnen voor hygiëne werken. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben monsters genomen uit de silo's waarin de afvalstoffen zijn opgeslagen.

Meerdere politiebussen op het terrein. (Foto: Toby de Kort)



Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de omgevingsdienst en het waterschap doen onderzoek op het terrein. Bij het onderzoek op het bedrijfsterrein en bij de binnengevallen huizen zijn in totaal zo'n honderd mensen betrokken.

Het onderzoek duurt nog geruime tijd.