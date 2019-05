Bewoners hebben last van lawaai en stank door aardappelhandel: 'Het lijkt wel een soort lijklucht'

“We zijn al jaren bezig. En het loopt op niets uit”, vertelt Carla Klap. Zij woont naast de aardappelhandel. “Er is te veel vrachtverkeer en te veel geluidsoverlast van bijvoorbeeld draaiende motoren. Er is continue beweging. Soms komen de vrachtwagens in de nacht aan en dan parkeren ze in de straat. De chauffeurs moeten dan soms hun behoefte doen, en dat doen ze af en toe gewoon op straat. Het is gewoon niet aangenaam.”



Stank

Marjolein Barreveld woont een stukje verder en heeft vooral veel last van de stank van rotte aardappels. “Het stinkt echt verschrikkelijk. Het lijkt wel een soort lijklucht.” Buurtbewoonster Evi van der Zee: “Het bedrijf grenst aan mijn achtertuin en het is allemaal heel erg vies. Het lijkt wel alsof we op een industrieterrein zijn beland en daar hebben wij niet voor gekozen.”

De eigenaar van het bedrijf, Mark Kouters, is ook niet blij met de situatie. Hij heeft het bedrijf in 2014 overgenomen. Er zat altijd al een aardappelhandel. “Ik had dit zo niet verwacht, want dan had ik er wel twee keer over nagedacht voor dat ik het bedrijf had gekocht. Maar we zitten er nu eenmaal en we zullen het samen met de buurt moeten zien te rooien.”



Advocaat in de arm genomen

De buurt en Kouters komen er samen dan ook niet uit. Zo is er buurtbemiddeling geprobeerd, maar ondertussen hebben de bewoners ook een advocaat in de arm genomen. Kouters: “We zijn nu in overleg met de gemeente wat er wel en wat er niet mag. En daar komen dan spelregels uit waar ik me aan moet houden.”



Evi van de Zee: “Wij ervaren heel veel tegenwerking van de gemeente Steenbergen. De reactie van hen is me echt tegengevallen. Wij hebben om hulp gevraagd maar zij hebben ons gewoon laten vallen. Ze zetten ons weg als zeurders en lijken partij te kiezen voor het bedrijf.”

De gemeente laat in een reactie weten dat de zaak wel serieus nemen. “Er zijn handhavingstrajecten ingezet en momenteel is de kwestie ook in behandeling bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. We zijn gehouden de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten. In die zin staat de gemeente met de rug tegen de muur, meer of sneller resultaat bewerkstelligen ligt niet in ons bereik.”



Verhuizing

Carla Klap: “Wij gunnen Mark zijn bedrijf, maar het is gewoon uit zijn voegen gegroeid. Dat kan hier gewoon niet.” Eigenlijk zijn de buurt en Kouters het wel eens over de ideale oplossing. Dat is dat het bedrijf verhuist. Voor Kouters kan dat alleen als iemand de grond koopt. “Als de gemeente langskomt met een projectontwikkelaar die hier mooie huizen gaat neerzetten en ik kan ergens anders mijn bedrijf uitoefenen, dat is de ideale oplossing. Alleen dat is nu niet in frage.”



