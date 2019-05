'De schrik zit er goed in', na wolkbreuk nemen inwoners van Gemert zelf maatregelen

Met een cirkelzaag maakt Fons van Extel een schot van een plank en rubbers. Hij hoopt dat hij hiermee bij de volgende hoosbui het water aan de deur tegen kan houden.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Van Extel: "Ik had uit voorzorg al zo'n schot bij de voordeur staan. Bij de achterdeur had ik dat niet, maar ik ben er zondag achter gekomen dat dat wel nodig is."

Want terwijl Van Extel met het schot de voordeur barricadeerde, bleek het bij de achterdeur gewoon naar binnen te stromen. Gevolg: een drijfnatte woonkamer en keuken. "Ik heb toen nog snel stapel handdoeken bij de achterdeur gelegd, maar het was dweilen met de kraan open. In de serre stond het water vijftien centimeter hoog."

Water tegenhouden

De schrik zit er volgens Van Extel in het dorp goed in. Vandaar de extra maatregelen. "Als we ooit nog zo'n stortbui krijgen in Gemert, dan gaan die planken het water hopelijk tegenhouden." Hij vervolgt lachend: "Maar dan moet ik bij die bui natuurlijk wel thuis zijn, anders houdt het op."

Van Extel is niet de enige in het dorp die maatregelen neemt. Ook buurman Johan Busio is plannen aan het maken. "Jazeker. Ik had al een plank voor de voordeur staan, maar er viel zo veel regen dat het er gewoon overheen stroomde. Ik ga nu dus een hogere plank maken, van zeker veertig centimeter."

Zo hoog wordt de plank die Johan Busio voor zijn voordeur maakt.



En daar blijft het voor Busio niet bij. "Ik ga ook een dompelpomp kopen. Die zet ik in de put achter de voordeur. Als er dan toch nog water langs het schoot af stroomt, zuigt die pomp het op en spuit het via een slangetje weer naar buiten."

Putten open maken

Er zijn ook mensen die er voor pleiten dat ze een grote haak krijgen, waarmee ze de putten op straat zelf open kunnen zetten. Jose van Erp: "Nu moesten we wachten tot de brandweer er was. Het zou handig zijn als een paar mensen in de buurt toestemming krijgen om die putten te openen en de ondergelopen straten af te zetten."

Noodzakelijk

Overbuurman Theo Leenders sluit zich daar bij aan. "Het is een goed idee, maar niet de oplossing. Er zou nog eens goed naar de riolering gekeken moeten worden."

In het huis van Leenders klinkt een oorverdovend lawaai. "Dat komt door de machines die het vocht uit mijn huis moeten halen", zegt hij verontschuldigend. "Die staan beneden in alle kamers en in de kelder. Ze maken een hoop herrie, maar het is noodzakelijk."

De kelder van Leenders liep zondagavond vol water. Zo zag zijn huis er de volgende ochtend uit:

Hoe groot de schade precies is, weet hij nog niet. "Ik denk dat alles wat in de kelder stond weg moet. In de hal en de keuken lag een vloer van kurk. Die moet eruit. En in de woonkamer ligt hout, dat is aan de randen kromgetrokken, net als schoteltjes. De meubels hebben gelukkig alleen met de poten in het water gestaan, dus die hoef ik denk ik niet te vervangen. Maar al met al is het een flinke kostenpost."