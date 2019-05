Politie stuit op uniek steekwapen uit Star Trek in Altena

ALTENA -

Wijkagent Ruud Peters krabde dinsdag even achter zijn oren toen hij een bijzonder steekwapen van een collega kreeg om verder te onderzoeken. Het wapen is zo uniek, dat het nog niet in de huidige wapenwetgeving staat. Dankzij de oplettende Omroep Brabant-lezer weten we dat het om een kleine variant van een wapen uit de serie Star Trek gaat, de zogenaamde Bat'leth.