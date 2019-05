Leraren Rob en Evert krijgen iedereen in voetbalshirtje in strijd tegen ziekte ALS

Leraar Rob van Moorsel kwam op het idee toen iemand met de ziekte ALS bij hem op school kwam. "We hebben vorig jaar een gastles gehad op school en dat heeft enorm veel indruk op ons gemaakt. Wij vonden dat we iets terug moesten doen voor Stichting ALS Nederland. Los van elkaar zeiden we: we gaan een actie beginnen."

Selfie in voetbalshirt

Samen met collega Evert Daams proberen ze in een week tijd zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting ALS Nederland. "In Engeland heb je Footballshirt Friday, dat idee hebben we eerlijk gezegd geleend. En in plaats van een dag hebben we er een week van gemaakt. In die week is het de bedoeling dat je een selfie maakt in het shirt van je favoriete club en daarbij #voetbalshirtweek zet en 'Ik maak zoveel euro over voor stichting ALS Nederland'."

Die actie is nu al een succes. "Het is heel grappig om te zien dat mensen geld overmaken voor 'ons' idee." Volgens Evert Daams slaat de actie ook erg goed aan op het Summa Collega. "Alle studenten lopen de hele week in voetbalshirts rond. Dat is geweldig om te zien en mooi voor het saamhorigheidsgevoel."