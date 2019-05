Na al het geploeter zitten de eindexamens er voor veel leerlingen op: ‘Nu uitrusten en feesten’

Veel leerlingen hadden een goed gevoel over het laatste examen, maar er zaten ook wat lastige vragen tussen. “Het ging wel goed, al waren er ook een paar instinkersj. Verder heb ik er een goed gevoel over,” zegt een scholier.

Voorbereiding

De scholieren hadden zich goed voorbereid op het eindexamen. “Ik had veel geoefend. Ik heb dan ook een goed gevoel over het examen,” vertelt een leerling.

De langverwachte vakantie is voor de eindexamenleerlingen begonnen. De scholieren hebben al wat plannen maar vooral 'uitrusten en slapen', zegt een leerling. Er gaat ook veel gefeest worden nu de examens voorbij zijn. “Donderdag is het eindexamengala en daar verheug ik me enorm op.”

Wennen

Een leerling moet er nog even aan wennen dat de vakantie is begonnen. “Het is best gek dat ik niets meer voor school hoef te doen.” Er zijn ook bijzondere vakantieplannen. Een leerling gaat voor een tijdje naar het buitenland. “Ik vertrek binnenkort richting Spanje. Ik ga daar negen maanden als au pair werken en Spaans leren.”



Vreemde talen

De examens zitten er nog niet voor iedereen op. Woensdag en donderdag moeten scholieren nog eindexamens vreemde talen maken. In totaal deden ruim 30.000 Brabantse leerlingen eindexamen.