Lekker buiten zijn, bewegen, en vooral veel snoepen, het is tijd voor de avondvierdaagse!

Ze zijn dolenthousiast, de kinderen in de Bredase wijk het Ginneken. Want het is weer tijd voor de avondvierdaagse. Zo'n tweeduizend mensen lopen er mee op dinsdagavond, de tweede avond in een reeks van vier. Niet alleen kinderen, maar ook veel ouders en opa's en oma's.

"Lekker buiten zijn en veel bewegen!" is een van de meest gehoorde motivaties voor de kinderen. Maar ze zijn er ook wel heel erg blij mee dat ze veel kunnen snoepen. De één heeft pepermuntjes bij, de ander zure matten.

De vierdaagse van het Ginneken is een mooie wandeltocht, want hij loopt deels door het Mastbos. De kinderen en hun begeleiders kunnen vijf of tien kilometer lopen.

Hoewel het voor ouders niet altijd makkelijk is om na een drukke school- en werkdag op tijd bij het vertrekpunt te zijn, hebben ze er wel zin in. "Ik ga normaal ook nog even sporten, dus zwaar is het niet. De kinderen vinden het leuk, en het is hartstikke gezellig", vertelt een vader.



'Ik voel het in m'n benen'

Een moeder die met haar zoon de 10 kilometer loopt heeft er ook zin in, maar kijkt wel een beetje op tegen de duur van de tocht. "Ik loop normaal niet zoveel, dus dit voel ik achteraf wel in m'n benen", lacht ze.

De avondvierdaagse in het Ginneken duurt tot en met donderdag.