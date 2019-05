16-jarige jongen probeert tankstation Valkenswaard te overvallen met stok en wordt gepakt in bos

Een 16-jarige jongen heeft woensdagmiddag rond half één tankstation Esso De Grote Meer aan de Eindhovenseweg proberen te overvallen met een stok. Toen een reactie van het personeel te lang op zich liet wachten, deed hij een greep uit de schappen en ging er vandoor. Hij vluchtte de bossen in, waar hij even later werd aangehouden door de politie.

Met een stok in zijn handen liep de jongen het tankstation binnen, schreeuwend om geld. Toen het hem te lang duurde, pakte hij spullen mee uit een schap en ging er vandoor.

Agenten vonden korte tijd later een jongen die aan het signalement voldeed, in de nabij gelegen bossen. Hij is aangehouden en de politie doet onderzoek zijn mogelijke rol in de poging tot beroving.