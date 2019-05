Giano (12) rapt voor zijn moeder: 'Als ik eraan denk krijg ik weer tranen in mijn ogen'

De 12-jarige Giano uit Rijen wilde iets liefs doen voor zijn moeder Kim en haar bedanken voor alles wat zij voor hem heeft gedaan. Toen hij een keer ’s nachts niet kon slapen, besloot hij wat op papier te zetten. “Ik heb het in een nacht geschreven. Dat mag eigenlijk niet, want dan moet ik slapen. Sorry mama”, zegt hij lachend. Maar het was hem snel vergeven toen hij de rap aan zijn moeder liet horen. “Als ik eraan denk krijg ik weer tranen in mijn ogen. Het was echt ontroerend”, aldus moeder Kim.

Het was niet de eerste keer dat Kim haar zoon hoorde rappen, maar dit was wel even anders. “Hij kan af en toe heel stoer overkomen, maar nu durfde hij zich echt open te stellen. Ik zag het absoluut niet aankomen.”

Bekijk hier de video van de rap. De tekst gaat verder onder de video.



Op de video is te horen dat de tekst Kim raakt. “Het stukje van zijn vader en zijn duistere gedachten. Dat raakte mij echt.” Ook Giano hield het niet droog. “Toen ik over mijn vader begon te rappen, moest ik huilen.”

Sterke band

De twee hebben samen al veel meegemaakt. “Toen ik twee maanden oud was, overleed mijn vader aan een aneurysma . We hebben zeven jaar met z’n tweeën gewoond en dat was niet makkelijk. In de tijd zijn we ook meerdere keren verhuisd.”

Giano en zijn moeder hebben een sterke band. “Ze betekent alles voor mij en dit is mijn bedankje omdat ze zo lief voor me is.”