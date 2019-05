Chroom-6 slachtoffers zijn bang dat niemand de schuld krijgt

Slachtoffers van chroom-6 in Tilburg zijn bang dat er bij de gemeente Tilburg helemaal niemand verantwoordelijk wordt gesteld voor de misstanden bij het schuren van treinen. Van 2004 tot 2012 zijn 800 bijstandsgerechtigden gedwongen om treinen te schuren met het giftige chroom-6. Velen hebben daar nog last van of verwachten nog ziek te worden. Maandag debatteert de gemeenteraad hierover.

Volgens de woordvoerder van een groot aantal slachtoffers, Natascha van der Put, zal niemand de consequenties voelen van wat er in die tijd is gebeurd.

'Niemand wordt afgerekend'

De oud-leidinggevenden van het troM-project zijn deze week achter gesloten deuren gehoord door de raad. "Het lijkt erop dat niemand van het management van troM wordt afgerekend op haar daden in die jaren", zegt Van der Put. "Een van de bazen doet eigenlijk nog steeds soortgelijk werk bij de gemeente. Da’s onvergefelijk”.

Ook Rob Milo, de advocaat van zeker honderd chroom-6 slachtoffers, vindt het onbegrijpelijk dat het college zegt dat de fouten die gemaakt zijn niet te herleiden zijn naar personen. “Dat je de tijd niet kunt terugdraaien is een feit, maar je kunt nog steeds de mensen die verantwoordelijk waren aanspreken. Ik ben bang dat ze er, wat de gemeente betreft, allemaal mee wegkomen”.

Hoop op de rechter

Zowel Natascha van der Put als haar advocaat Rob Milo hebben hun hoop gevestigd op het strafrechtelijk onderzoek waarin wellicht personen wél verantwoordelijk worden gehouden. Maar ze vinden dat de gemeente ook schuldigen aan zou moeten wijzen.

Niet inspreken, of toch wel?

Woensdag kregen de chroom-6 slachtoffers te horen van de gemeente dat er volgende week door hen niet ingesproken kan worden tijdens het raadsdebat. De slachtoffers zouden wel deze week nog tijdens een besloten bijeenkomst kunnen zeggen wat er op hun hart ligt. De slachtoffers zijn woedend hierover en voelen zich niet serieus genomen.

De gemeente is geschrokken van de onvrede bij de slachtoffers. Raadsgriffier Gerard Vrenken: “De raad ging ervan uit dat alle slachtoffers eerder al in het Willem II Stadion hun zegje konden doen en daar nu geen behoefte meer aan hebben. Maar gezien de gevoeligheid van het onderwerp willen we niemand het recht ontnemen om maandag in te spreken. Morgen praten de fractievoorzitters er nog eens over en dan zal het besluit waarschijnlijk teruggedraaid worden”, aldus Vrenken.