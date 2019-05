Volgens gemeente is val van muurtje in Eindhoven ‘een incident’: ‘Muur is duidelijk geen bankje’

De gemeente Eindhoven vindt dat het muurtje boven de fietsenstalling in het centrum van Eindhoven overduidelijk geen zitplek is en noemt het ongeluk van dinsdagavond 'een incident'. Twee mannen raakten zwaargewond toen ze van de muur afvielen. Wel gaat de gemeente kijken of er meer maatregelen nodig zijn om een soortgelijk ongeluk te voorkomen.

“We vinden het als gemeente heel vervelend dat er twee jonge mensen zwaargewond zijn geraakt bij een val van een muur. We zijn hier erg van geschrokken”, aldus een woordvoerder.

Volgens de gemeente zijn er niet eerder ongelukken gebeurd op deze muur bij de fietsenstalling bij de Heuvel en lijkt het dus om een incident te gaan.

Zitten vaak mensen op de muur

Medewerkers en studenten van het nabijgelegen Dynamo zeggen dat er regelmatig mensen op de muur zitten. "Dat gebeurt geregeld. Bijvoorbeeld rokers van Dynamo. Er zijn niet zoveel bankjes dus het nodigt ook uit. Misschien kunnen ze een bordje ophangen of andere zitmogelijkheden bieden", zegt Dynamo-studenten Fons.

Zijn medestudenten zijn het over één ding eens: op de muur zitten blijft je eigen verantwoordelijkheid. "Ik denk dat mensen zelf wel kunnen nadenken als het zo hoog is. Ik zou het zelf niet doen", zegt Emily.

Volgens de gemeente is de muur dus overduidelijk geen zitplek. “De muur is namelijk zo’n anderhalve meter hoog, wat betekent dat het moeilijk is om hierop te gaan zitten. Daarnaast is er ook een hoedje op de muur geplaatst. Dat is een punt, en geen platte bovenkant op de muur. Het nodigt dus niet uit als zitplaats omdat het schuin loopt. De muur is juist geplaatst als beveiliging om niet in de kelder te vallen.”

Wel gaat de gemeente naar aanleiding van het ongeluk de situatie nog eens bekijken en uitzoeken of er meer maatregelen nodig zijn om duidelijk te maken dat het geen zitmuur is.