Koninklijke Brabantia: bedacht in Brabant, gemaakt in België

In mei 1919 begon de familie Van Elderen in Aalst-Waalre een fabriek voor melkkannen, bakblikken, grote voorraadtonnen, vergieten en trechters. Gemaakt van blik met een laagje zink tegen het roesten. Praktische spullen, die ook goed van pas kwamen tijdens de crisis rond de jaren dertig. Maar ook de landbouwsector en de sigarenindustrie in de omgeving - waar Brabantia de sigarenblikjes voor maakte - waren goede klanten.

Wederopbouw

De zaken van Brabantia namen pas echt een vlucht nadat Nederland na de Tweede Wereldoorlog weer opkrabbelde en begon met de wederopbouw. Vooral de voorraadbussen voor koffie, thee en beschuit werden razend populair. En naarmate de welvaart toenam, volgden producten zoals de broodtrommel, strijkplank en droogmolen snel. Maar het meest succesvolle Brabantia-product is nog altijd de pedaalemmer, waarvan er wereldwijd inmiddels tachtig miljoen zijn verkocht.

Inmiddels staat het hoofdkantoor van het bedrijf in Valkenswaard, waar de huishoudelijke spullen worden bedacht en ontwikkeld. De productie gebeurt niet meer in Nederland. Net over de Belgische grens - in Overpelt - heeft Brabantia sinds de jaren zeventig een grote fabriek waar onder meer de pedaalemmers worden gemaakt. In totaal werken er zo'n duizend mensen bij het bedrijf.