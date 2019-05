Carrière als militair verpleegkundige voor Milou voorbij door hitteberoerte: ‘Dan houdt je droom op'

Milou is nu 25 jaar en wist vanaf de middelbare school al dat ze militair verpleegkundige wilde worden.

Hittegolf

Na een jaar van de defensie-opleiding gaat het in de zomer van 2017 fout. Er is een oefening van twee weken op de Arnhemse Heide, tijdens een hittegolf. De eerste dag wordt er al iemand bevangen door de hitte. Toch worden de kledingvoorschriften niet aangepast. De militairen lopen tijdens de oefening in lange winterbroeken, dragen zware schoenen, hebben een helm op en handschoenen aan.

Milou loopt tijdens die week met de andere militairen een speed march. De militairen moeten binnen een kwartier een parcours van anderhalve kilometer op een motorcrossbaan afleggen. Op deze baan gaat het mis.

Het lukte me niet om het flesje naar mijn mond te krijgen.

Milou krijgt een hitteberoerte, net als twee andere militairen uit de groep. Bij een hitteberoerte raak je oververhit en dat kan erg gevaarlijk zijn. “Ik merkte dat ik ging zwalken en voor mijn gevoel ben ik voorover met mijn gezicht in het zand gevallen. Vervolgens moest ik drinken, maar het lukte me niet om het flesje naar mijn mond te krijgen. De leidinggevenden hebben drie keer geprobeerd me op mijn benen te krijgen, maar ik bleef maar vallen. Toen hebben ze aangegeven dat als ik niet doorging, het klaar was. Dat was dan mijn eigen keuze.”

Bak ijs

Milou raakt buiten bewustzijn en wordt naar de medische wagen van defensie getild. Deze wagen staat langs het parcours in de brandende zon. In de wagen blijkt haar lichaamstemperatuur meer dan 41 graden te zijn. In paniek tillen de leidinggevenden Milou in de schaduw en leggen ze een coldpack in haar nek en op haar buik. “Later hoor je dat je in een bak met ijs gelegd had moeten worden en tot je ondergoed uitgekleed had moet worden. Ik had al mijn kleren nog aan.”

Milou belandt in het ziekenhuis. De defensie-arts adviseert haar om twee weken rust te houden en aan te kijken hoe ze zich voelt. Daarna zou ze er niets meer aan over houden.

Hier zagen wij steeds vaker een hoopje ellende.

De moeder van Milou treft thuis na het incident een heel andere dochter aan. “Hier zagen wij steeds vaker een hoopje ellende en een gefrustreerde Milou. Ze kon de dingen niet meer onthouden en ze had al haar energie nodig.”

Hittetolerantie test

Na lang aandringen bij Defensie mag Milou na anderhalf jaar een hittetolerantietest doen. Bij deze test wordt gekeken hoe snel je hartslag omhoog gaat tijdens een inspanning en wat de lichaamstemperatuur daarbij is. De uitslag van Milou is rampzalig. “Uit de test kwam naar voren dat mijn hartslag niet meer boven de 150 mag komen. Op het moment dat mijn hartslag daar wel boven komt, loopt mijn temperatuur alweer op.” De afgelopen anderhalf jaar wilde de Brabantse weer fit worden en ging ze veel hardlopen. Toen had zij deze test nog niet gedaan. “Tijdens het hardlopen is mijn hartslag zeker boven de 180 gekomen. Achteraf gezien is er een risico genomen.”

Te laat

Voor Milou is het al te laat, maar ze vindt dat er echt iets moet veranderen. “Er komen nog heel veel opleidingen en oefeningen aan waarbij dit voorkomen kan worden. Dat is de strijd die ik nu aan het voeren ben. Misschien is dat ook wel mijn middel om te verwerken wat ik nu heb.”

De uitzending van Zembla is donderdagavond om 21.10 uur te zien op NPO2.