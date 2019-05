Eredivisie in zicht voor RKC: 'Als je in de finale staat, moet je wel door knallen'

Keeper Etienne Vaessen hing na afloop in de hekken om het feestje samen met de vierhonderd meegereisde RKC-supporters te vieren. Op moeilijke momenten hield hij woensdagavond RKC in de race.

"Dit is geweldig", zei de stralende doelman. "Dit had niemand verwacht, behalve wijzelf dan. Ik denk dat wij een goed voetballend team hebben en dat de meeste teams wel bang voor ons zijn."



Doorknallen voor de hoofdprijs

Go Ahead, de tegenstander in de finale van de play-offs, kan de borst natmaken. RKC wil nu ook de hoofdprijs. "Het is realiteit", zei verdediger Henrico Drost. "Nu laten we het ook niet liggen."







"Als je in de finale staat, moet je wel door knallen", knikt keeper Vaessen. "Het zou geweldig zijn voor de club, we gaan ons honderd procent geven."

Spierings geschorst

Eén speler van RKC was extra blij met het bereiken van de finale van de play-offs. Stijn Spierings scoorde de Waalwijkse treffer, maar werd ook van het veld gestuurd met twee gele kaarten.

"Ik vond het een rare beslissing van de scheidsrechter", reageerde Spierings. "Nu ben ik geschorst voor de eerste wedstrijd van de finale. Hier speel je heel het jaar voor en dan is dit zonde. Maar RKC is niet alleen Stijn Spierings. We hebben een goed team met jongens die mij kunnen vervangen. Natuurlijk kan RKC naar de eredivisie."