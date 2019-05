Carnaval Festival nieuwe stijl: zo ziet de opgeknapte attractie eruit

De nieuwe Carnaval Festival-attractie in de Efteling is geopend.

De 35 jaar oude attractie ging in maart dicht voor onderhoud. Een belangrijke reden daarvoor was dat het park enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in de attractie wilde aanpassen. Poppen hebben nu bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht gekregen in plaats van neusringen en kroeshaar. Verder heeft de techniek een update gekregen en is er energiezuinige verlichting geplaatst.

Naast Carnaval Festival kreeg ook de 'Monsieur Cannibale' de afgelopen jaren kritiek omdat ook die attractie racistische stereotypes zou bevatten. Maar er zijn nog geen plannen om deze ook aan te passen. De vernieuwing van Carnaval Festival heeft alles bij elkaar zo'n drie miljoen euro gekost.

LEES OOK: Efteling past Carnaval Festival aan, kroeshaar en neusringen kunnen niet meer