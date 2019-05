'Ouwe knarren' uit Maarheeze naar herdenking D-day in Normandië

Met zijn bedrijf BAIV restaureert Rigter historische legervoertuigen. Jeeps, vrachtwagens, maar ook grote tanks. "We hebben veel voertuigen uit het Amerikaanse leger. Een flink aantal daarvan - het zullen er zo'n twintig zijn - nemen we mee naar Normandië waar ze deel gaan uitmaken van ons historisch kampement."

Voertuigen op diepladers

In totaal gaat er vrijdag tachtig ton materieel op diepladers naar Frankrijk. "Het verkeer is te intensief geworden om nog met deze oudjes over de weg naar Normandië te gaan. Het risico dat er iets mis gaat is te groot", meent Rigter. Hij neemt alle veertien monteurs van zijn bedrijf mee. "Er gaat ongetwijfeld iets kapot, dus ik denk dat we elke dag wel aan het sleutelen zullen zijn."

Zodra ze in Frankrijk zijn aangekomen, worden de voertuigen ingezet voor toertochten langs historische plekken. "We hebben het zo uitgezocht dat we ook werkelijk daar komen waar destijds gevochten is en waar ook bevrijdingen hebben plaatsgevonden." Acteurs van re-enactmentgroepen uit heel Europa spelen die gevechten na. "Wij zijn er zelf uiteraard ook in historische kleding, maar voor het acteerwerk komen misschien wel duizend vrijwilligers over die zich hebben gespecialiseerd in het naspelen van historische gebeurtenissen."

Belangstelling uit Amerika

Volgens Rigter komt de belangstelling voor het kampement en ook voor de tochten met de oude legervoertuigen uit de hele wereld, maar vooral uit Amerika. "Ons kamp vind je op Omaha Beach, waar in 1945 het Amerikaanse leger aan land kwam. De Amerikanen hebben daar veel militairen verloren."

Rigter kijkt uit naar het ontbijt op 6 juni, D-day. "Daar komen maar liefst veertig veteranen. Ze zijn ver in de negentig, misschien is dit wel de laatste keer dat ze erbij zijn."

