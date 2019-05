Nooit meer hoofdpijn en aardbevingen in je maag dankzij dit antikatermiddel

Er zijn maar weinig mensen die niet kunnen meepraten over het hebben van een kater. Heel de dag brak, een constante bonk in je hoofd en niet te vergeten die vreselijke misselijkheid. Wie kent het niet? De drie Brabantse studenten hebben er eindelijk een remedie tegen gevonden. Je drinkt het drankje na een avondje te veel alcohol en de volgende dag heb je (bijna) nergens last van.

Minor

Het idee van het anti-katermiddel bestond al langer, maar kwam uiteindelijk pas twee jaar geleden tijdens een gezamenlijke minor tot stand. "We hebben anderhalf jaar getest en ons product steeds verbeterd", vertelt Remo van Boerdonk. Dat hebben de studenten niet alleen gedaan. "We kregen hulp van een aantal docenten en van een speciaalbierbrouwerij uit Veghel. Zij hebben ons ook geholpen met voedselveiligheid. Uiteindelijk bleek dat 79 procent van de gebruikers tevreden is over het drankje en weinig tot geen last meer heeft van een kater."

Het middeltje bestaat uit meerdere vitaminen, mineralen en ontgiftende stoffen. "Als je zo'n drankje na het stappen en voor het slapengaan drinkt, kan het lichaam zich goed herstellen en het gif van de alcohol aanpakken. Het ondersteunt het herstelproces in het lichaam." Het drankje innemen aan het begin van de stapavond kan ook, maar werkt niet zo goed als erna. "Het zorgt er dan voor dat je minder snel dronken bent omdat de alcohol sneller afgebroken wordt.

Verslavend

Toch is niet iedereen overtuigd van het Sterke Reddertje. "Er is maar één orgaan wat alcohol afbreekt en dat is de lever", vertelt Floris Brocaar, specialist verslavingszorg bij Novadic Kentron. "Het zou pas echt innovatief zijn als ze zouden inzetten op een alternatief voor alcohol. Zodat we met zijn allen minder drinken."

Brocaar werkt al vijftien jaar als verslavingsdeskundige en ziet de laatste zes jaar een toename van jongeren met alcoholproblemen. "Je ziet steeds vaker dat ze geen maat weten te houden. Om van de alcohol af te komen, is vaak een intensieve behandeling nodig. Je drinkt de schade aan het lichaam op jeugdige leeftijd, maar de problemen volgen pas jaren later als je ouder bent. Dat uit zich vooral in het brein."

Volgens de verslavingsdeskundige is alcohol gewoon het probleem en niet de kater. "Met dit drankje moedig je eigenlijk het drankgebruik aan. Als je bedenkt dat de gevolgen van alcohol de maatschappij 2,6 miljard euro per jaar kosten, is het hoog tijd dat we er iets aan doen."