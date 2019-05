Kraanmachinist die in Den Haag verongelukte is man (24) uit Rijen

Veel kraanmachinisten zetten donderdag hun kraan even stil. (Foto: Myriam Zilles/ Pixabay)

De kraanmachinist die woensdagmiddag verongelukte in Den Haag, is een man van 24 uit Rijen. Dat wordt bevestigd door het bedrijf MPL b.v. uit Waspik, waarvoor het slachtoffer werkte. Het bedrijf verhuurt kraanmachinisten.

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag op een bouwterrein aan de Eerste Lulofsdwarsstraat in Den Haag. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar laat weten dat het slachtoffer vermoedelijk van grote hoogte naar beneden viel.



Minuut stilte onder kraanmachinisten

Op de website van Kzkm, een platform voor kraanmachinisten, werd een oproep gedaan om donderdag om 12.00 uur een minuut stilte te houden op bouwplaatsen. 'Dus niet draaien met de kraan en de kranen richting Den Haag zetten ter nagedachtenis van onze collega machinist.' Ook staat in de oproep: 'Namens alle kraanmachinisten & riggers van Kzkm wensen wij familie, vrienden, collega's en betrokken heel veel sterkte toe.'

Uit de laatste post op het platform blijkt dat veel kraanmachinisten gehoor hebben gegeven aan de oproep.

Betrokken aannemer Stebru laat weten diep geschokt te zijn door het bedrijfsongeluk. 'Op dit moment wordt door Stebru en de Inspectie SWZ uitvoerig onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Onze gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van het slachtoffer en zijn werkgever. Voor zover mogelijk zullen wij alle betrokkenen en familie zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.'