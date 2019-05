Steekpartij bij fietsenstalling station Breda: man (23) zwaargewond, dader slaat op de vlucht

Volgens een ooggetuige is het slachtoffer in de nek gestoken. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance. Over de toestand van de neergestoken man is nog niets bekendgemaakt.

Alles afgezet

Het is niet duidelijk of veel mensen getuige waren van de steekpartij. Het incident vond plaats in de buurt van het stembureau.

De omgeving rond de fietsenstalling werd direct na de steekpartij afgezet. Het treinverkeer werd niet stilgelegd en het station was gewoon bereikbaar.