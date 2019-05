Auto's botsen op elkaar in Odiliapeel: voertuig op zijkant tegen boom

De Oudedijk is een voorrangsweg waar 80 kilometer per uur mag worden gereden. Vermoedelijk is de ene bestuurder die weg opgedraaid waarbij hij de aankomende auto over het hoofd zag.

Zowel brandweer als ambulances kwamen ter plaatse. Er viel een gewonde bij het ongeval. Die is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere bestuurder moest ter controle mee naar het ziekenhuis.