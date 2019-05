Demi gaat niet met dure auto, maar met carnavalswagen naar haar eindexamenfeest

Een aantal Eindhovenaren zal donderdagavond gek hebben opgekeken toen er ineens een carnavalswagen over het Sint Trudoplein reed. Nee, het is echt nog lang geen carnaval, maar Demi Brouwers wilde graag in stijl arriveren bij haar eindexamenfeest bij het Philips Stadion.

De meeste leerlingen komen donderdag aan in chique auto’s. Een Bentley, verschillende oldtimers en een BMW i8 zijn maar een paar van de auto’s die donderdagavond geparkeerd staan, voor de hele stoet vertrekt naar het feest bij het Philips Stadion. Maar toch is Demi degene die met de meest opvallende wagen komt... en de meest luidruchtige!

'Waarom niet?'

Maar waarom wilde ze niet ‘gewoon’ in een auto komen? “Wij zitten bij een carnavalsvereniging en iedereen komt in een chique auto. Dus waarom niet? Eens een carnavalist, altijd een carnavalist", zegt ze.

De wagen is van vrienden van haar van C.V. De Rakkers uit Lommel. Zij regelden dat hij donderdagavond over de weg mocht, want daar zijn allerlei vergunningen voor nodig.



‏Uiteraard kwam Demi wél in een jurk naar het gala, want een carnavalspakje was toch niet helemaal passend bij het thema geweest. "Dat ging net iets te ver", zegt ze lachend.