Er staat geen maat op Michael van Gerwen: darter wint alweer Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdagavond de Premier League of Darts gewonnen. De darter uit Vlijmen versloeg in de finale de Engelsman Rob Cross (11-5). Het is alweer de vijfde Premier League-titel voor Van Gerwen, die met deze winst ruim 280.000 euro kan bijschrijven op zijn rekening.

Op papier de gedroomde finale, maar als er wordt gekeken naar de afgelopen Premier League-jaargang, zou er eigenlijk weinig spanning zijn in deze finale. Van Gerwen won namelijk tweemaal met zeer ruime cijfers (7-2 en 8-2). En achteraf gezien kan ook gezegd worden dat het ook nu opnieuw niet spannend was.

Tekst gaat verder onder de tweet.

En ook nu begon Van Gerwen voortvarend. De darter uit Vlijmen wist Cross direct in de eerste leg te breken. Ook de tweede leg kwam op naam van Van Gerwen, maar ook nu ging het weer moeilijk. Net als in de halve finale, waar 'Mighty Mike' meermaals liet zien niet in beste vorm te zijn.

Eerste gat geslagen

Maar hij bleef wel redelijk makkelijk overeind in de beginfase van de finale. Dat lag ook deels aan Cross, die niet goed stond te gooien. Toch kwam de Engelsman nog dichtbij in de vijfde leg om er 3-2 van te maken, maar Van Gerwen gooide op het juiste moment een 90-finish om op 4-1 te komen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Geen vuiltje aan de lucht?

Met een 112-finish zorgde Van Gerwen er vervolgens voor dat hij op een comfortabele 5-1 voorsprong kwam. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de nummer één darter van de wereld, maar Cross brak Van Gerwen en kwam zo terug tot 5-3. Het werd even later zelfs 5-4 toen Cross zijn eigen leg wist te behouden. De Engelsman vocht zich dus helemaal terug in de finale, die volgens sommige bij een 5-1 stand al was gespeeld.

Cross leek zelfs op 5-5 te komen toen de Engelsman op dubbel achttien stond met drie pijlen in de hand. Maar hij mistte het buitenkansje, waarna Van Gerwen direct toesloeg en 74 uit wist te gooien: 6-4.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na de pauze bleek de tik die Van Gerwen had uitgedeeld nog niet verwerkt te zijn door Cross. 'Mighty Mike' won namelijk twee legs op rij, waarmee hij zijn voorsprong winst uit te breiden naar 8-4. Cross kwam won die leg die daarop volgde nog wel, maar Van Gerwen daarna twee legs om nog dichter bij zijn vijfde Premier League-titel te komen. Die laatste leg sloot Van Gerwen in stijl af door 130 uit te gooien.

Halve finale

Van Gerwen bereikte eerder op de avond de finale door Daryl Gurney te verslaan (10-7). De darter uit Vlijmen speelde een moeizame wedstrijd, tot ergernis van zichzelf. Van Gerwen gooide net 100 gemiddeld, maar mistte veel darts op de dubbel. Tot aan 6-6 ging het gelijk op met de Noord-Ier, maar daar sloeg Van Gerwen toe en was hij niet meer te achterhalen.