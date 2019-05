LIVE: Michael van Gerwen heeft zware kluif aan Daryl Gurney en moet knokken voor finale

Michael van Gerwen won vorige week voor de zevende keer op de rij de competitie van de Premier League, maar net als in de voorgaande zeven jaren worden de echte knikkers pas op de finaleavond verdeeld. Van Gerwen staat daarom vanavond in de O2 Arena in Londen tegenover Gurney in de halve finale. Volg het duel hieronder LIVE.

TUSSENSTAND

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 6-6

Van Gerwen begon zijn zevende halve finale in de wetenschap dat hij zijn voorgaande zes halve finales in de Premier League allemaal wist te winnen. Maar hij kwam wel een angstgegner tegen in de vorm van Daryl Gurney. De Noord-Ier versloeg tijdens de afgelopen Premier League-jaargang Van Gerwen al eens.

Maar 'Mighty Mike' begon voortvarend aan de wedstrijd en behield relatief makkelijk zijn eigen leg door dubbel zestien uit te gooien. Gurney begon sterk aan de tweede leg met een 180-score, maar datzelfde kunstje haalde Van Gerwen ook even later uit in die tweede leg. Toch mocht Gurney allereerst proberen uit te gooien, maar hij miste de 124-finish. Ook Van Gerwen ging daarna de mist in, waardoor Gurney met enige moeite alsnog zijn eigen leg wist te behouden.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook de derde leg ging met de darts mee en dus stond Van Gerwen met 2-1 voor. Meteen daarna pakte de darter uit Vlijmen door en gooide hij een 180-score in de leg van Gurney, maar 'Superchin' maakte ook nu weer gelijk: 2-2. Ook leg vijf en zes werd telkens gewonnen door degene die aan de leg begon. Van Gerwen had tijdens zijn eigen legs ook niks te vrezen van Gurney, maar het lukte de nummer één van de wereld niet om de Noord-Ier te breken.

Eerste break-kans

In leg negen leek Gurney Van Gerwen te gaan breken, maar de darter uit Vlijmen kwam heel goed weg toen Gurney drie darts op een dubbel miste. Daarvoor had hij ook al een kans op bullseye gemist. Van Gerwen miste zelf ook een kans op tops, maar kon even later terugkomen en gooide de dubbel twintig toen wél uit: 5-4.

Daarna kreeg juist Van Gerwen de kans op de break, maar ook nu miste hij weer, waardoor Gurney zijn leg kon behouden en met 5-5 de pauze in ging.

Tekst gaat verder onder de tweet.

En die eerste break kwam direct na de pauze. En het was niet Van Gerwen, maar Gurney die brutaal de voorsprong kwam voor het eerst in de wedstrijd. Maar een break is pas een break, als je daarna ook je eigen leg behoudt en dat lukte de Noord-Ier niet. Van Gerwen wist meteen terug te breken en bracht zo de stand weer op gelijke hoogte: 6-6.