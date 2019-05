Bloembollen van gelegenheidschef Wim van de Donk: 'Hij mag bij mij ook komen koken!'

De gerechten van de Liberation Kitchen doen op geen enkele manier aan slechte tijden denken. Het zijn luxe maaltijden die de gasten vanavond voorgeschoteld krijgen. De ingrediënten zijn daarentegen wel bijzonder. "75 jaar bevrijding is het idee achter de gerechten", vertelt chef Johan Joosen. Daar moeten we iets mee, dacht hij. "We zijn gaan kijken wat ze toen aten en wat wij ermee zouden kunnen doen."

Vrijheid

Joossen werd vanavond door twee speciale chefs bijgestaan, burgemeester Frank Petter en commissaris van de Koning Wim van de Donk. Die laatste is blij dat hij nog nooit bloembollen heeft hoeven eten: "We kennen natuurlijk allemaal de verhalen", vertelt hij. "Soms vraag ik mij af of wij wel doorhebben in wat voor vrijheid we leven, met gezonde en voldoende voedsel. Weten we wel hoe goed we het hebben?"

Heerlijk

Alle aanwezigen waren uiteraard ontzettend nieuwsgierig naar hoe de gerechten smaakten. "Het smaakt heerlijk", zegt ene Iwan. "Hij mag bij thuis ook komen koken!" Een ander kijkt zeer verbaasd als ze hoort wat ze aan het eten is. "Een chutney van tulpen?", vraagt ze. "Ik proef het er niet in, maar het is wel heerlijk hoor."