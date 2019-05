Dwars door het bejaardentehuis tijdens bijzondere avondvierdaagse in Made

De vorige organisatie stopte er in 2017 mee. Nu organiseren de enthousiaste Madese ouders Marieke Vissers, (38), Marlou Machielse (37), Hein Neefs (38) en Meriam Segeren samen dit evenement. Zij hebben de Avond4daagse nieuw leven ingeblazen.

Foto: Kevin Cordewener

Judith uit Made loopt samen met haar kinderen al acht jaar mee met de Avond4daagse. Dit jaar is anders, volgens Judith. De tocht gaat veel meer door de kernen. Ook oudere mensen worden erbij betrokken. De tocht leidt de deelnemers onder meer door een bejaardencentrum. "Op deze manier komen de buurtbewoners bij elkaar en is het contact beter. De aankleding is dit jaar beter dan voorgaande jaren en er is meer muziek op straat. Dit geeft een leuke sfeer", zegt Judith.