Darter Danny van Trijp bezorgt eerst nog pakketjes voordat hij aan de Dutch Darts Masters begint

Hij plaatste zich donderdagavond voor de Dutch Darts Masters die dit weekend plaatsvinden, maar om halfacht vanochtend zat darter Danny van Trijp alweer achter het stuur van zijn busje. Hij zal later deze dag op het podium verschijnen om te gooien tegen Keegan Brown, maar er zal eerst gewerkt moeten worden. “Op tijd vrij vragen is een leerpuntje voor de volgende keer.”

Normaal moet Van Trijp werken tot halftwee 's middags, maar deze vrijdag wordt hij uit de brand geholpen door zijn collega’s. “Ik mag pas naar Zwolle als alles is bezorgd, maar dat gaat wel goed komen, hoor”, zegt de pakketbezorgende darter.

Lekker op tijd

Zelf denkt Van Trijp dat hij rond halftwaalf 's ochtends klaar. Daarna rijdt hij zelf naar Zwolle. Maar moet hij zich niet alleen focussen op de Dutch Darts Masters in plaats van werken en zelf rijden? “Dit is voor mij een heerlijke voorbereiding", reageert Van Trijp. ? Ik vind het wel lekker dat ik nog moet werken. Ik ben dan op tijd uit bed en heb al gedoucht, terwijl ik anders pas rond het middaguur mijn bed uitkom.”

Alexander Merkx plaatste zich donderdagavond net zoals Van Trijp ook voor de Dutch Darts Masters, maar hij hoeft van tevoren niet te werken. “Ik vind het juist fijn om me goed en rustig voor te bereiden." Hij was 's ochtends al onderweg naar Zwolle. "Terwijl ik pas tegen het eind van de middag speel.”

Voor beide darters wordt het de eerste keer dat ze in Nederland op zo’n groot podium staan. “Ik begin al wel nerveus te worden, ja”, geeft Merkx toe. “Maar ik heb er onwijs veel zin in. Hier droom ik al jaren van.”

Van Trijp gooide in maart al wel op een groot podium, toen hij zich had geplaatst voor het German Darts Open in het Duitse Leverkusen. Toch is dit toernooi helemaal anders. “Het is super speciaal dat je in eigen land op zo’n toernooi mag gooien”, zegt de darter uit Etten-Leur. “Ook al zal het niet super druk zijn, ik zie het toch wel als een klein voordeeltje. Maar ik heb niks te verliezen, ik kan vrijuit gooien.”

Walk-on

Maar het is toch even wat anders op zo'n groot podium. En wat ook hoort bij zo'n groot toernooi is de welbekende walk-on. "Dat is echt super vet", zegt Van Trijp, die één keer eerder - in Leverkusen - op die manier het podium mocht opkomen. "Op dat moment krijg je zoveel adrenaline, dan zijn de zenuwen weg." Voor Merkx wordt dit de allereerste keer. "Ik zie wel hoe het gaat. Daar ga ik me er niet speciaal op voorbereiden hoor."

Aangezien beide darters nog niet bekend zijn bij het grote publiek, zou dit wellicht een kans zijn om definitief door te breken. Maar daar zijn zowel Van Trijp als Merkx totaal niet mee bezig. “Het zal misschien ook nog wel te vroeg zijn om door te breken”, zegt de 25-jarige Merkx. “Ik gooi al vanaf mijn negende, maar ben pas twee jaar in het professionele circuit beland. Ik laat het gewoon op me afkomen en ga er vooral van genieten.”