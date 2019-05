'Zo idyllisch zie je het in de Kempen nergens meer', landgoed Wellenseind gaat open voor publiek

Het geluid van vogels is oorverdovend als je 's ochtends vroeg over landgoed Wellenseind loopt. De wielewaal, de tuinfluiter en de bonte vliegenvanger zingen en kwetteren er lustig op los. Natuurliefhebber Lex Peeters kan zijn enthousiasme niet bedwingen. "Kijk, daar vliegt ook nog een specht!"

Peeters woont vlakbij landgoed Wellenseind. Toen bekend werd dat het landgoed opengesteld zou worden voor publiek en er mensen werden gezocht om hierbij te helpen, aarzelde hij geen moment. "Nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. De eerste keer dat ik hier rondliep, bleek het hier nog mooier te zijn dan ik had gedacht. Het leek alsof ik in Frankrijk of de Ardennen rondliep. Zo idyllisch tref je het volgens mij nergens in de Kempen meer aan."

Verborgen schatten

Het landgoed dankt de naam aan de vele wellen. Dit zijn bronnen van opstuwend water, dat ijzer en mineralen aan de oppervlakte brengt. Daardoor komen er in dit gebied planten en dieren voor die bijna nergens anders te vinden zijn. Aan Peeters de taak die allemaal in kaart te brengen. "Het is net alsof je een verborgen deur in je huis ontdekt, waar allemaal waardevolle spullen en verborgen schatten achter blijken te liggen."

Peeters is al maanden bezig om te ontdekken welke planten en dieren op het landgoed leven. "Ik ga meerdere keren per week op pad. Dan luister ik naar welke vogels ik hoor en dat noteer ik die. En als ik bijvoorbeeld een plantje niet herken, maak ik een foto. Met behulp van een speciale app kan ik dan zien wat het is."

Vinpootsalamander

Peeters is ook met een schepnet langs de vele slootjes in het natuurgebied gegaan. "Dan kijk ik wat er allemaal in het netje belandt. Ik heb al verschillende soorten kikkers gevonden, bosbeekjuffers en vinpootsalamanders. Die salamanders komen in Nederland nauwelijks voor, maar er blijken er hier veel te zitten." Maar het meest waardevol is het gebied volgens Peeters voor spechten. Vijf verschillende soorten broeden hier, waaronder de zeldzame middelste bonte specht.

Om de natuur in stand te houden, worden verschillende grazers in het gebied ingezet: een kudde brandrode runderen, hollandse landgeiten en schapen.

Zeeman

Het landgoed is al jaren in het bezit van de familie Zeeman, bekend van de textielwinkels. "De familie stelt het landgoed nu open voor het publiek zodat ook andere mensen en volgende generaties van deze prachtige natuur kunnen genieten", legt Peeters uit.

Het is een heel bijzonder gebied volgens Peeters. "Vroeger was hier overal heide. Begin twintigste eeuw is dit landgoed ontstaan. Bijna alle landschapstypen die vroeger kenmerkend waren voor de Kempen komen hier bij elkaar, zoals heide, hooilandjes, beekbos en moerassen." Er zijn drie wandelroutes door het gebied uitgezet.

Ontmoetingscentrum

Aan de rand van het natuurgebied is ook een ontmoetingscentrum gebouwd. Daarin komt een educatiecentrum en kunnen wandelaars een kopje koffie drinken of wat eten. "Wij hebben achter het centrum een grote boomgaard en een moestuin aangelegd", vertelt Elles Sanders. "Daar telen we onder meer sla, uien, paprika, bonen, bramen en frambozen. We willen zelfvoorzienend zijn. Alles wat van de eigen grond komt, verkopen we in ons winkeltje of komt op de menukaart te staan. Dat wat mensen in de natuur gezien hebben, kunnen ze hier kunnen eten. Dat is toch geweldig?"

De moestuin is aangelegd en de plantjes beginnen al te groeien (Foto: Imke van de Laar)

Zaterdagmiddag vanaf drie uur gaat het hek open en mogen wandelaars en natuurliefhebbers het gebied verkennen. Net als Lex Peeters. Wanneer het gebied helemaal in kaart is gebracht, weet hij niet. Lachend: "Dat kan nog jaren duren. Er is hier gelukkig nog genoeg te ontdekken!"