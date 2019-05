Asociaal rijgedrag leidt tot vondst drugs en verboden wapens

De man had een handelshoeveelheid aan hennep bij zich. Ook was er nog hasj verstopt in een frisdrankfles. De man is aangehouden.

Inval huis

Heel toevallig had de man ook nog de sleutel van een huis in de Burgemeester Freijterslaan op zak. Dat is amper vijfhonderd meter van de plek waar hij werd aangehouden. De politie vermoedde dat daar meer drugs aanwezig zou zijn en viel dat huis binnen. Op dat moment waren daar twee mannen - 34 en 21 jaar - en een 22-jarige vrouw aanwezig. Ook zij zijn opgepakt.

In het huis vonden de agenten henneptoppen, honderden xtc-pillen, hasj, pepperspray, een ploertendoder en contant geld. Alles is in beslag genomen.