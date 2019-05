Brandweermannen Eric en Jan-Toine brengen oude duikbus naar Oekraïne: 'Hun wagen is een huifkar'

In de bus hangen maar twee van de 35 duiksets. "Voor een vlotte doorgang bij de douane", legt Eric uit. "Zodat ze kunnen zien dat het om een duikvoertuig gaat." De rest van de spullen is op pallets die kant in gegaan.



In Kiev is grote behoefte aan de tweedehands spullen. Dat er ook een duikwagen - afkomstig uit Breda - gedoneerd wordt, is helemaal bijzonder. "Ze hebben daar een duikwagen maar dat is meer een huifkar waarin ze zich ook bij een temperatuur van -30 moeten omkleden", vertelt Jan-Toine.



"In deze wagen kan de complete duikploeg omkleden tijdens het aanrijden naar een inzet. Nu hebben ze onvoldoende materialen om gereed te zijn bij aankomst", vult Eric aan.



Uitleg

Dit zal niet de enige keer zijn dat de heren naar Oekraïne gaan. De komende tijd gaan ze uitleg geven over het gebruik van de spullen. Zo zullen ze samen met een duikinstructeur instructies geven over de duiksets. "Ze zijn in Oekraïne wel opgeleid, maar dit zijn andere spullen dan zij gewend zijn. We leggen uit wat het verschil met hun spullen is." De regering en het ministerie in Oekraïne zijn enorm blij met de actie. Zij schonken daarom de vliegtickets voor de terugreis naar Nederland.

De brandweermannen brengen voor het eerst spullen naar Oekraïne. Eerder waren ze tien jaar actief in Kirgistan, met een andere stichting. Ze verdienen niets met hun goede daad, maar offeren er graag hun vakantiedagen voor op. Ze vinden het dan ook geweldig om in contact te komen met andere culturen.

Schapenoog

"In Kirgistan is het traditie dat wanneer iemand nauwe vriendschap met jou wil, je dan een schapenoog moet eten. Ik heb mijn collega gedelegeerd om dat oog door te slikken." lacht Jan-Toine. En dus was Eric de pineut. "Uiteindelijk was het gewoon een hard, héél zout bolletje vlees. Een hele bijzondere gebeurtenis om op zo'n manier je vriendschap te bezegelen met de commandant."



De mannen hebben nog steeds contact met hun buitenlandse collega's. "Het zijn inmiddels echt vrienden." Ze kijken er dan ook enorm naar uit om zondag aan te komen in Kiev. Op naar een nieuwe vriendschap.