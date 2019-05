Steeds minder fluitende vogels in de Brabantse weides, maar dit kunnen we eraan doen [VIDEO]

De komst van onder meer grotere machines, kunstmest en grootschalige productie hebben er voor gezorgd dat er nog amper bloemen en insecten in de Brabantse weiden te vinden zijn. Hierdoor komen de weidevogels, die deze insecten eten, in de problemen.



Minder plek om te broeden

Door het ontbreken van hoog gras is er ook steeds minder plek om te broeden en de kuikens groot te laten worden. Met als gevolg dat er onvoldoende kuikens zijn en de weidevogels uitsterven.

Samenwerken met boeren

Gelukkig zijn er oplossingen om onze weides weer tot leven te brengen. Zo moedigt stichting Brabants Landschap boeren aan om nestjes van broedende vogels te beschermen. Ook kunnen boeren een vergoeding krijgen wanneer zij delen van het gras van hun land niet oogsten om zo plek te bieden aan vogels. Brabants Landschap kan hier dan bijvoorbeeld bloemen laten groeien en speciale keverbanken aanleggen.

Een keverbank is een omgeploegd stuk land, vijftig centimeter hoger dan de rest van het land, met veel hoog gras en bloemen. Dit stuk land is sneller droog en warmt sneller op en vormt zo een ideale plek voor insecten. En daar zijn vogels blij mee.

Zelf helpen met het beschermen van vogels

Ook zelf kun je helpen met het beschermen van weidevogels. Zo kun je vogels beschutting bieden door klimplanten, heggen en hagen in je tuin te planten. Een bessenstruik biedt hen voedsel en een klein vijvertje verfrissing. Meer informatie over hoe je het best je tuin of balkon kan inrichten voor vogels vind je hier.

Belang van het terugbrengen van natuur

Doen we niets aan het terugbrengen van bloemen, insecten en weidevogels, dan zal Brabant volgens natuurvlogger Tim Visser langzaam veranderen in een ‘groene woestijn’. Wat overblijft zijn dan kale, groene velden waar enkel gras groeit en al het leven is verdwenen.

