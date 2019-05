De muziekschool wegbezuinigen of schrappen rotonde? Geld gemeenten raakt op door tekorten jeugdzorg

In Goirle dachten ze een flinke slag te kunnen slaan door een paar ton te bezuinigen op muziekschool Factorium. Maar de 120 demonstranten die zich dinsdagavond voor het gemeentehuis hadden verzameld, konden opgelucht ademhalen. Voorlopig is de maatregel van de baan. Voorlopig.

"Ik ben heel erg geschrokken. Juist in Goirle zijn we heel goed aan het werk", zegt Loek Sijbers, de directeur van Factorium. "Ze komen uit andere gemeenten hier om te kijken hoe wij scholen met muziek en cultuur verbinden. Dat zou je dan kapot maken."

Miljoenentekort

Maar er moet toch echt ergens geld vandaan worden gehaald. In Goirle dreigt een tekort van 2,5 miljoen euro. De naam van wethouder Piet Poos (CDA) staat daarom ook onder een brandbrief van 276 wethouders waarin de noodklok wordt geluid over de kosten van de jeugdzorg.

'Armoedebestrijding, sportvoorzieningen, bibliotheken, onderwijsachterstandsbeleid, brandweer, veiligheidsbeleid en OZB verhoging, niets blijft ongemoeid', zo schrijven ze.

'Meer branden aan het blussen dan voorkomen'

Ook de gemeente Asten heeft een tekort van 6,5 ton weg te werken. Een groot bedrag voor zo'n relatief kleine gemeente. Bezuinigen op jeugdzorg zelf is geen optie, vinden ze. Dus wordt er beknibbeld op de preventieve zorg voor jongeren. En ook dat is niet zonder gevolgen.

"Hierdoor zijn we eigenlijk meer branden aan het blussen dan dingen voorkomen", zegt jeugdwerker Jolanda de Brouwer. "In preventie valt juist winst te halen, maar daar komen we helemaal niet meer aan toe."

Wethouder Janine Spoor snapt de frustratie die de bezuinigingen oproepen heel goed. "Ja, als je een huis gaat bouwen, moet je een goed fundament neerzetten. Pas dan kan je de hoogte in. Het fundament hier is het sociaal werk. Als je dat verzwakt, dan dondert op een gegeven moment je huis in elkaar."

'Water staat aan de lippen'

Toch ziet ze geen andere uitweg. Zolang Den Haag niet bereid is met geld over de brug te komen, zal er ergens bespaard moeten worden. "Het water staat aan de lippen. Het kan niet dat je als Den Haag de helft van het geld weggooit en dan zegt, lever dezelfde kwaliteit." Het kabinet heeft overigens volgens bronnen in Den Haag al wel zo'n 350 miljoen euro uitgetrokken voor gemeenten. Maar zeker is dit nog niet, en genoeg is het volgens veel gemeenten ook niet.

Waar in Goirle uiteindelijk op bezuinigd zal worden, moet het komende jaar blijken. Wethouders gaan samen met de gemeenteraad nog naar de tekentafel om nieuwe concrete plannen uit te werken. Bij Factorium hebben ze ondertussen alvast een goed alternatief bedacht. "Eén rotonde kost 3 miljoen euro. Daar kan Factorium tien jaar voor blijven bestaan."