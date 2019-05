Rallyrijder Jeroen Swaanen wil weer meetellen tijdens ELE Rally: 'Als ik start, wil ik winnen'

Swaanen verschijnt aan de start met een Skoda Fabia R5. “Dit is een winnende auto. Europees en wereldwijd zijn er wedstrijden mee gewonnen. Er ligt een 1600cc-motor in, voorzien van een turbo. De auto is bovendien licht van gewicht.”

Swaanen rijdt samen Erik de Wild, de winnende navigator van vorig jaar.

'Huid zo duur mogelijk verkopen'

De rallyrijder uit Vessem heeft een duidelijk doel. “De rijders van nu zijn de grote kanshebbers, maar ik ga mijn huid zo duur mogelijk verkopen. Als ik aan de start kom, wil ik ook winnen. Om te winnen moet je niet te veel pech hebben en een klein beetje geluk. Dan sta je ’s avonds op het podium. To finish first, you first have to finish. Dat is rallyrijden.”

Omroep Brabant is het hele weekend bij de ELE Rally aanwezig. Volg de wedstrijd via ons liveblog: omroepbrabant.nl/elerally.