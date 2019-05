Bauwke vindt kamer in Breda dankzij rapvideo: 'Ik ben Bauwke, een heel gezellig vrouwke'

“Yo, broeders ik ben Bauwke, een heel gezellig Brabants vrouwke. Ik zoek een kamer in Breda, een kamer waar ik kan genieten van mijn vla.” Dolgelukkig was Bauwke van de Wiel (20) toen ze hoorde dat ze was aangenomen bij het St.Joost, de kunstacademie in Breda. Een kamer vinden in de Nassaustad is echter niet zo makkelijk en dat merkte ze. Reden voor haar om een rapvideo te maken. Die ging viral en werd bijna 70.000 keer bekeken.

Met dank aan de video heeft ze een kamer gevonden vlakbij het station, vertelt ze. “Het was heel moeilijk om een kamer te vinden. Ik heb via Facebook allerlei berichten naar mensen met een kamer gestuurd, maar kreeg bijna nooit reactie. Bovendien vind ik kijkavonden en hospiteren verschrikkelijk. Ik wilde iets nieuws doen en heb de video gemaakt.”

In de video zien we Bauwke - die uit Boxmeer komt maar nu in Amsterdam woont - met een zonnebril op en foute kleding aan, een parodie op de rapcultuur. Achter haar zie je verschillende beelden langs flitsen. ”Ik vind het heel leuk om mensen aan het lachen te brengen en zelf lol te hebben met wat ik maak. Dat is zeker gelukt. Ik kreeg veel reacties op mijn video, maar slechts een stuk of tien reacties voor een beschikbare kamer.”

'Klein maar fijn'

De kamer die ze nu gevonden heeft, is volgens haar klein maar wel heel fijn. “In het huis wonen meer studenten van St.Joost. Het is maar negen vierkante meter groot, maar wel vlakbij het station en goedkoop. Omdat de studenten op mijn filmpje reageerden, was ik de enige die ging kijken. De volgende dag kreeg ik een berichtje dat de huisgenoten mij graag in huis wilden hebben. Op 15 juni krijg ik de sleutel.”