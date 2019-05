Guus Meeuwis brengt nieuwe single met Portugese tint uit: ‘Het hoort zo fijn bij elkaar’

Guus Meeuwis lanceerde vrijdag zijn nieuwe single 'Kom we gaan'. De zanger raakte geïnspireerd op vakantie in Portugal. “Ik heb het gevoel dat ik het nummer al tien jaar ken.”

De Tilburger komt graag in Portugal en als hij dan in de auto zit om een visje op de markt te halen, luistert hij naar de lokale radio. “Vorige zomer kwam dit liedje in het Portugees voorbij. Zonder te begrijpen waar het over ging, wilde ik dit meteen mee naar Nederland nemen. Thuis ben ik aan de slag gegaan. Uiteindelijk is dit het geworden.”

Volgens de zanger is het succes van het liedje dat het zo fijn bij elkaar hoort. “Het hoort bij de liefde, bij de goede plek en het hoort bij mij.”

Spannend

Meeuwis zit al 24 jaar in het vak, maar een nieuwe single de wereld in brengen, is het ook voor hem niet niks. "Deze keer vind ik het ook zo ontzettend spannend. Dat komt, omdat ik er zo onwijs trots op ben. Ik wil heel graag dat de mensen het horen en hopelijk zichzelf er in herkennen.”

Groots met een zachte G

In juni staat Meeuwis weer in het Philips Stadion in Eindhoven met zijn concertenreeks 'Groots met een zachte G'. Naast druk te zijn met zijn nieuwe single staat hij ook te zwoegen in zijn sportkleding. “Ik ben druk bezig met de voorbereiding. Ik ben al een tijdje weer aan het sporten. Als je zo flink bezig bent, ga je het ook nog leuk vinden.”