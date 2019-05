Brabantse toppers gaan in ELE Rally strijd aan het Nederlandse rallytop

Op afgesloten wegen bij Son en Helmond vindt vrijdag en zaterdag de derde ronde van het Nederlands rallykampioenschap plaats. Tijdens de ELE Rally gaat de Nederlandse rallytop de strijd aan met de Brabantse toppers. De eerste proef begint vrijdagavond om halfacht in Helmond. De wedstrijd is te volgen via het liveblog bij Omroep Brabant.

Na succesjaren met een Nederlandse titel en twee maal winst in zijn thuisrally werd het stil rondom Jeroen Swaanen. Dit jaar keert de rijder uit Vessem terug in de rally met een Skoda Fabia R5. “Laat een ding duidelijk zijn, als ik start, dan kom ik om te winnen“, liet Swaanen alvast kraakhelder optekenen. Met de winnende navigator van vorig jaar, Erik de Wild, aan zijn zijde is hij één van de regionale kanshebbers.

Tekort aan ritme

Swaanen zal ongetwijfeld ritme tekort komen tegenover diverse streekgenoten. Zo mag Piet van Hoof (Wintelre) met zijn Mitsubishi nooit onderschat worden. Elk jaar weet hij een gaatje naar het podium te vinden.

Ook de namen die bekend van Dakar zijn present. Kevin van Deijne (Zeeland), zoon van voormalig Dakarfenomeen Tonnie, treedt aan met een Skoda Fabia R5. “Wij gaan voor plaats 1! “ zegt hij. Maar ook Erik van Loon (Skoda) heeft als meervoudig winnaar zijn zinnen gezet op een dergelijke klassering. De rijder uit Riethoven reed vorige week nog een testwedstrijd om in de juiste vorm aan de start te verschijnen.

Brabantse concurrentie

Het podium is bij voorbaat al te klein voor alle Brabantse favorieten. Tel daar bij op dat voormalig winnaars Jasper van den Heuvel (Ford Fiesta R5) en Bob de Jong (Hyundai I20 R5) ook hun messen hebben geslepen en een spannend affiche is een feit. Het antwoord op wie het sterktst voor de dag komt op de proeven in onder andere Helmond, Wintelre en Sint-Oedenrode wordt dit weekend gegeven.

De wedstrijd start vrijdagavond en finisht zaterdagavond midden in Son en Breugel. De service (pitsstraat van de rally) is op het terrein van De Rooy Transport. De finale, de proef op Ekkersrijt, begint zaterdagavond om halfacht.

Wil je de ELE Rally op de voet volgen, kijk dan op omroepbrabant.nl/elerally