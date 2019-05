Man stalkt bijna 50 jonge mannen en vrouwen: 'Ik kon niet tegen afwijzing'

Hij maakte bijna vijftig slachtoffers in Brabant en Zeeland door ze te stalken, zo werd vrijdag duidelijk bij de rechtbank in Breda. Jonge vrouwen én mannen die doodsbang waren nadat Fardin M. hen telefonisch en via social media met de dood had bedreigd. Ook kregen de slachtoffers berichten met gruwelijke verwensingen, omdat ze niet ingingen op zijn pogingen tot contact. Als het aan justitie ligt, krijgt M. een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden, een behandeling en een proeftijd van drie jaar.

De man, geboren in Kabul (Afganistan), werd al eerder opgepakt voor bedreigingen. In 2014 werd M. hiervoor zelfs veroordeeld. Hij kreeg een taakstraf maar ging daarna toch weer in de fout. Tijdens de rechtszaak, vrijdag in Breda, zei de man 'dat hij niet wist dat bedreigingen strafbaar zijn.' Ook gaf hij aan de aangiftes van de slachtoffers overdreven te vinden. "Ik meende het niet serieus."

'Ik herkende meteen zijn stem'

Slachtoffers kregen soms 'vanuit het niets' via Facebook een bericht van hem. Een van de slachtoffers vertelde in de rechtbank haar verhaal. "Ik zei na een bericht hem niet te kennen waarop hij antwoordde met 'sorry, verkeerd nummer gebruikt'." Daarna bleef M. haar stalken. "Hij wist zoveel van me. Dat was heel eng. Toen ik hem geblokkeerd had, belde hij met andere nummers. Kreeg ik telefoontje met een onbekend nummer en dan herkende ik meteen zijn stem. Je voelt je overal onveilig", vertelt het slachtoffer.

'Dood aan jou, vieze Hollandse wijven'

Naar andere slachtoffers stuurde hij berichten als 'Ik breek met een ruk je nek en dan ben je de rest van je leven invalide'. Of 'Dood aan jou, vieze Hollandse wijven. Als we je tegenkomen, vermoorden we je'. Om zijn woorden extra kracht bij te zetten, was hij ook niet te beroerd een foto van een vrouw met een kapotte lip mee te sturen.



Fardin M. stalkte niet alleen via Facebook maar ook via Instagram. Daar had hij onder meer 'Dood aan Tyfus Nederland' als profielnaam. Veel slachtoffers waren doodsbang en deden aangifte bij de politie.



Overdreven

M. zelf vindt het allemaal wat overdreven. "Ze hoefden er niet voor naar de psycholoog en misten ook geen school vanwege mijn berichten", vertelde de verdachte tijdens de rechtszaak.

Asperger

De reclassering is al een aantal jaar bij de man betrokken. Een medewerker gaf tijdens de rechtszaak aan dat M. in 2015 al psychologisch is onderzocht. Hij heeft Asperger (een vorm van autisme) en een laag IQ. Deze combinatie zou leiden tot verminderde toerekeningsvatbaarheid. Volgens de toezichthouder moet de man levenslang begeleid worden. Zonder begeleiding en hulp zal hij opnieuw beginnen. 'Hij heeft geen besef wat het met iemand doet", vertelt de reclasseringsmedewerker.