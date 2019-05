Heusden heeft ze: vijf flitsende Instagram-reporters die dit weekend online gaan

Mark Doedeijns van de gemeente Heusden is de hoofdredacteur van de Insta-ploeg. “We doen dit, omdat we als gemeente te weinig jongeren bereiken. Door ze nu zelf onderwerpen te laten maken over wat jongeren in Heusden bezighoudt, hopen we dat het aantal volgers van ons Instagram-kanaal ook flink gaat stijgen en dat we ook jongeren weten te bereiken.”



Een leuke betaalde bijbaan!

De Insta-reporters van de gemeente Heusden worden keurig betaalt, ze verdienen allemaal het minimumjeugdloon en werken op projectbasis. “Het is voorlopig een proef die doorloopt tot en met september, daarna gaan we evalueren of we ermee doorgaan”, vertelt Doedeijns die benadrukt dat de jongeren vrij zijn in hun onderwerpkeuzes. “Het moet echt uit hun zelf komen, maar voorwaarden zijn er ook: het mag niet beledigend worden."





Eigentijds en flitsend: Heusden heeft vijf Instagram reporters rondlopen

De eerste onderwerpen

De eerste redactievergadering van het nieuwe Insta-team was donderdag in het gemeentehuis in Vlijmen. Uit die vergadering kwam dat de eerste bijdragen gaan over de uitslagen van de eindexamens, de Dag van de Techniek en misschien ook nog iets over verkiezingen en jongeren.



Begin volgende week moeten de eerste filmpjes, Instagram-story's en foto's, flitsend en wel online staan op het Insta-kanaal van de gemeente Heusden.