Werkloosheid in Brabant daalt, werkgevers krijgen vacatures niet vervuld

Steeds meer bedrijven in onze provincie worden belemmerd in hun groei omdat ze onvoldoende geschikt personeel kunnen vinden. Het aantal werklozen in Brabant neemt af. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Eind 2018 gaf meer dan een vierde van het aantal bedrijven in Brabant aan dat het last heeft van personeelstekorten. Zo zijn er op dit moment in onze provincie ruim 43.000 openstaande vacatures.

Vooral ICT-functies

De economie in Brabant blijft groeien en dat heeft een gunstig effect op de werkloosheid. Zo daalde het aantal WW-uitkeringen met 17 procent naar 40.000. Ook het aantal langdurig werklozen - met een bijstandsuitkering - daalde met 7 procent naar 60.000. Dit blijkt onvoldoende om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Het UWV gebruikt voor haar cijfers 105 beroepsgroepen. In 60 van die groepen is er een personeelstekort.

Opnieuw profiteert vooral de regio rond Eindhoven het meest van de economisch groei. Landelijk ligt die groei dit jaar op 1,7 procent. De regio Eindhoven zit op 2,3 procent. Dit is vooral te danken aan de grote multinationals en de toeleveranciers. Die regio heeft ook de meeste moeite om aan geschikt personeel te komen. Vooral voor ICT-functies zoals software-ontwikkelaars is een schreeuwend tekort aan mensen.

Veel meer sectoren

Maar er zijn grote personeelstekorten in nog veel meer technische sectoren. Dan gaat het om:

lassers,

plaatwerkers,

machinemonteurs,

metaalbewerkers,

constructiewerkers,

elektriciens,

elektromonteurs,

elektrotechnisch ingenieurs,

loodgieters,

pijpfitters,

automonteurs,

timmerlieden,

bouwlieden voor afbouw,

technici bouwkunde en natuur.

In de zorg is er een tekort aan:

verpleegkundigen,

artsen,

verzorgers,

woonbegeleiders,

psychologen.

De toenemende vergrijzing speelt hierin zeker een rol.

Voorzichtig

Het UWV denkt dat het aantal WW-uitkering in Brabant niet veel verder zal dalen. Sterker nog: de uitkeringsinstantie houdt rekening met een lichte stijging. Dit komt doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek minder economische groei in 2020 voorspelt. Ook kunnen internationale ontwikkelingen zoals de Brexit en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China roet in het eten gooien.