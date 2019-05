Kiki Bertens kijkt op Roland Garros niet verder dan de eerstvolgende partij: 'Iedereen is goed'

Na haar toernooizege in Madrid deze maand en het bereiken van de halve finale in Rome, is Bertens opgeklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst en wordt ze gezien als een van de favorieten voor de titel in Parijs.

De 27-jarige Bredase is in Parijs ook als vierde geplaatst. Haar tegenstander Parmentier, tegen wie ze twee keer in actie kwam en beide keren verloor, is de nummer 65 van de wereld.

"Elke wedstrijd hier is lastig, ongeacht tegen wie je speelt", sprak Bertens vrijdag tijdens de persconferentie. "Parmentier is een taaie dame. Het wordt sowieso een pittige wedstrijd."

Groei in status

Bertens verloor vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros van de Duitse Angelique Kerber. Haar beste prestatie op het grandslamtoernooi van Parijs was in 2016, toen ze de halve finale verloor van de Amerikaanse Serena Williams.

Dit jaar dichten kenners haar goede kansen op de eindzege toe. Volgens de bookmakers is alleen Simona Halep een grotere favoriet voor de titel. Het zijn geluiden waar Bertens liever niet naar luistert.

Underdogpositie

Bertens: "Je kunt erop hopen, maar het heeft geen zin om nu al te denken aan het eindresultaat. Dit toernooi duurt lang. Iedereen kan goed tennissen. Elke tegenstander is lastig. Elke dag moet je alle energie die je hebt in die dag stoppen. En dan maar kijken of het genoeg is. Verder dan dat kijk ik niet."

Dat Bertens zich ondanks haar groei in status nog altijd bescheiden opstelt en zichzelf het liefst in een underdogpositie manoeuvreert, is volkomen logisch. Dat vindt voormalig tennisspeelster Kristie Boogert, commentator bij Eurosport en presentatrice bij Ziggo Sport.

Vriendelijke Kiki

"Kiki houdt die favorietenrol het liefst ver van zich af", zegt Boogert. "Daar voelt ze zich het meest comfortabel bij. Ze merkt nu dat er steeds meer van haar verwacht wordt. De aandacht van de media neemt toe, er komen steeds meer mensen voor haar naar het tennis kijken. Ze gaat met al die factoren goed om. Dat ze er normaal onder doet en dezelfde vriendelijke Kiki blijft, dat vind ik het mooie aan haar."

Boogert vindt het terecht dat de bookmakers haar tot grote kanshebber op de titel hebben gebombardeerd. "Ze heeft in de voorbije periode bewezen dat ze van iedereen kan winnen. Ze staat nu vierde op de wereldranglijst en kan in Parijs serieus concurreren met de nummers drie en twee (respectievelijk Halep en Karolína Plísková, red.). Ze kan haar huidige status gewoonweg niet ontkennen. Ik ben benieuwd hoe ze zich nu in Parijs zal manifesteren. Hoe gaat ze om met de fysieke en mentale uitdaging van om de dag een toppartij spelen? Dat wordt heel interessant om te volgen."